Augsburg sofre empate nos acréscimos e perde chance de entrar para o G4 do Alemão

O Augsburg sofreu o gol de empate do Hertha Berlin nos acréscimos e viu escapar a oportunidade de entrar para o G4 do Campeonato Alemão. O resultado de 1 a 1, em casa, pela 15ª rodada da competição, deixou a equipe em sétimo lugar, com 23 pontos. O adversário é o 12º colocado, com 18.

O destaque do time da casa ficou por conta do atacante brasileiro Caiuby. Com passagem pelo São Caetano, ele abriu o marcador aos 20 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, ele apareceu na segunda trave, dominou no peito e mandou uma bomba para as redes. No entanto, aos 46, Salomon Kalou deixou tudo igual.

O Augsburg volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Schalke 04. É uma nova chance de entrar para o G4, já que o adversário ocupa o terceiro lugar com 26 pontos. O Hertha Berlin recebe no mesmo dia o Hannover.

Neste domingo, o Hannover derrotou o Hoffenheim por 2 a 0, em casa, e subiu para a décima colocação na tabela, com 23 pontos. O time visitante também desperdiçou a oportunidade de entrar para o G4 da competição e atualmente ocupa o sexto lugar com 23 pontos. Fülkrug e Harnik marcaram os gols da partida.