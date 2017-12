Augusto espera liberação do Botafogo O lateral-esquerdo Augusto disse que não deseja mais ficar no Botafogo. O jogador informou que recebeu uma proposta para atuar no futebol japonês e só aguarda uma autorização da diretoria para "ir embora". "Estou com quatro meses de salários atrasados, sem contar as luvas. Sempre quis sair do Brasil e esse é o momento", afirmou. Além de Augusto, o Botafogo ainda pode perder outro jogador da mesma posição: Misso. O São Caetano tem interesse em contratá-lo. O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, tenta cumprir com a promessa feita aos jogadores, de pagar parte dos salários esta semana, e negocia o adiantamento de cotas televisivas. Outra saída para o clube é a venda de alguns jogadores do elenco.