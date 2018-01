Augusto Recife chega amanhã para o Inter O volante Augusto Recife será apresentado nesta quinta-feira, no Beira-Rio, como mais um reforço do Internacional para esta temporada. O jogador foi campeão mineiro de 2002, 2003 e 2004 e campeão brasileiro de 2003 pelo Cruzeiro e foi cedido ao clube gaúcho numa troca pelo volante Marabá. O Internacional, que já havia contratado Índio, Pedro, Tinga e Souza, espera fechar um acordo com o Lokomotiv Moscou para contar com o meia Jorge Wagner neste ano. O negócio pode ser fechado nesta quinta-feira. O Internacional manteve a mesma base do ano passado e acredita que, com os reforços, o time enfim está em condições de disputar títulos mais importantes que o campeonato gaúcho. A Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o campeonato brasileiro estão entre as metas de 2005.