Augusto troca Botafogo pelo Japão O Botafogo vendeu nesta quinta-feira o passe do lateral-esquerdo Augusto para o Kashima Antlers, do Japão. O jogador havia manifestado sua vontade de deixar o clube, por causa dos salários atrasados. "Estou há quatro meses sem receber e, além disso, sempre quis sair do Brasil", disse. Os jogadores do Botafogo realizaram um treinamento físico sob as orientações do preparador físico Marcelo Chirol e do fisiologista Renato Alvarenga. Segundo Chirol, os testes serviram para eles avaliarem as condições dos atletas.