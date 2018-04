Augusto volta da Chapecoense e busca espaço no Inter Formado nas categorias de base do Internacional, o volante Augusto foi emprestado para a Chapecoense no ano passado e teve êxito, tanto que participou da campanha que levou o time à elite do futebol brasileiro. Agora, de volta ao clube gaúcho para a temporada 2014, ele tentará conquistar seu espaço.