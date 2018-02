Aumenta a pressão sobre Bielsa Mais do que a perda da liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, a derrota para o Brasil aumentou a pressão sobre o técnico argentino Marcelo Bielsa, que ainda não conseguiu apagar a péssima campanha da seleção argentina na última Copa do Mundo, na Coréia do Sul e Japão, em 2002. Agora o próximo compromisso da Argentina ? contra o Paraguai, domingo, em Buenos Aires ? passa a ser um confronto importante, principalmente porque os paraguaios também vêm de derrota ? perderam para a Bolívia, por 2 a 1, na terça-feira, como visitante. O técnico Anibal Ruiz, do Paraguai, também está ameaçado no caso de derrota. Nesta quarta, qualquer motivo bastava para acirrar a rivalidade entre os dois times. Os argentinos escutaram com paciência a execução do hino brasileiro, com um ?show? do ministro brasileiro Gilberto Gil, mas acharam um desrespeito total quando o hino argentino foi executado parcialmente. A partida começou tensa, principalmente para o lateral-esquerdo Sorín, que era saudado pela torcida do Cruzeiro, time que defendeu recentemente, mas vaiado pela do Atlético. ?Sou apenas mais um visitante. Sei que tenho uma relação especial com o Cruzeiro, mas já esperava essa reação da torcida brasileira?, disse o joogador, que anotou o gol de honra da Argentina. Killy Gonzalez minimizou a derrota. ?É um jogo de ida e volta. Em Buenos Aires, será tudo diferente.?