Aumenta assédio feminino aos atletas Não há uma data precisa para se determinar o início do assédio de mulheres a jogadores de futebol, mas com certeza tem aumentado desde que os atletas passaram a ter status de celebridades internacionais, verdadeiros ídolos mundiais, presentes em todos os meios de comunicação. Toda aspirante ao sucesso acredita que seu caminho será mais curto e suave se tiver no currículo um caso com algum jogador. E eles não fazem muito esforço para escapar do assédio. Romário, por exemplo, foge de beques com muito mais agilidade do que se desvencilha das ?marias chuteiras?. Tem sido assim há anos. O último caso é o do garoto Wagner, 18 anos, do Palmeiras. Grande esperança do clube, foi afastado da Copa São Paulo por dormir na concentração com uma mulher de 27 anos que havia levado de São Paulo até São José dos Campos. Leia mais no Jornal da Tarde