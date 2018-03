Aumenta desgaste de Leão na seleção Está cada vez mais evidente o desgaste do técnico Emerson Leão na seleção brasileira. A diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem manifestado desconforto e um certo arrependimento pela escolha de Leão, o quarto nome de uma lista que incluía Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari e Oswaldo de Oliveira. O primeiro recebeu proposta e os outros dois foram apenas sondados antes da contratação do atual treinador, após a demissão de Wanderley Luxemburgo. Leão não produziu nada diferente de seu antecessor e continua deixando o Brasil sob ameaça de não se classificar para uma Copa do Mundo. Mostrou-se pouco hábil na divisão de tarefas com o coordenador Antonio Lopes e quis enfrentar ou desmerecer o poder dos grandes clubes brasileiros, ao afirmar que não negociaria a liberação de jogadores para a Copa das Confederações (de 30 de maio a 10 de junho). Sua autonomia na seleção sofreu um baque com a intervenção de Teixeira, sempre serviçal aos clubes de prestígio. O dirigente determinou o contrário do que previa Leão e liberou os atletas em atividade na Copa do Brasil, Taça Libertadores da América e campeonatos estaduais para a disputa do torneio no Japão e Coréia do Sul. Leão, em silêncio, não foi à CBF anunciar a lista de 35. Ainda na quinta-feira, um rápido comentário de Ricardo Teixeira, após encontro com o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, num hotel da zona sul do Rio, expôs mais um grave desencontro entre a diretoria da CBF e a comissão técnica. Teixeira reclamou que a imprensa errava ao publicar que a lista final dos 23 inscritos para a Copa das Confederações deveria sair da pré-relação de 35 nomes escolhidos por Leão e enviada à Fifa. Teixeira afirmara ter um documento da Fifa, segundo o qual Leão poderia levar para o Japão 23 atletas que não constassem necessariamente entre os 35 anunciados ontem. O fato passaria sem nenhum alarde não fosse o desconhecimento da comissão técnica quanto ao seu teor. Hoje, Antonio Lopes deixou claro que não sabia do documento. "Para mim, os 23 que vão para o Japão têm de sair da lista dos 35", disse, ao deixar o prédio da entidade. Lopes e Leão não foram avisados pela CBF de que a pré-lista valia apenas como uma medida protocolar, exigida pela Fifa. Foram ludibriados e, mais uma vez, expostos ao ridículo. Lopes deu entrevista, ao divulgar os 35 convocados, assegurando que Leão poderia formar um bom time, "de nível internacional", com aquele grupo. O desdém da diretoria da CBF com a atual comissão técnica pode ser analisado por vários aspectos. Um deles refere-se à dedicação de Teixeira, nos últimos meses, em preparar sua defesa à CPI da CBF/Nike, em que é investigado por suposto envolvimento em crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas. Por isso, passou a deixar os assuntos relacionados à seleção mais a cargo do secretário-geral da CBF, o seu primo Marco Antonio Teixeira, que se irritou com a opção de Leão pelo sítio de um amigo em Jarinu, interior de São Paulo, para treinar a seleção que enfrentou o Peru, no final de abril. Marco Antonio já avisou que a seleção não volta para Jarinu. Após o empate com os peruanos, o presidente da CBF foi enfático em sua crítica à seleção: "Detestei o que vi." Nas últimas semanas, diretores da entidade reconheceram a delicada situação de Leão. Alguns acreditam que ele só permanecerá no cargo se trouxer o título da Copa das Confederações. Teixeira minimiza a importância da competição e diz que a prioridade agora é a classificação ao Mundial. Ele não condiciona a permanência do treinador ao sucesso no próximo torneio. Mas as declarações de Teixeira devem ser relativizadas. Na mesma noite em que o Brasil foi eliminado por Camarões, nos Jogos Olímpicos de Sydney, ele foi ao vestiário do Estádio Municipal de Brisbane e disse para Luxemburgo e seus auxiliares. "Não tomo decisões baseado em pressão da opinião pública, da imprensa, de ninguém; vocês vão continuar o trabalho até o Mundial de 2002." Este relato foi confirmado por dois integrantes do staff de Luxemburgo, presentes à reunião. Dias depois, todos estavam demitidos.