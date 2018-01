Aumentam boatos da ida de Beckham ao Real A imprensa espanhola está cada vez assanhada com a provável chegada de David Beckham ao Real Madrid. Quinta-feira, a emissora de rádio Cope cravou que o clube espanhol e o astro inglês já chegaram a um acordo. E nesta sexta-feira, o jornal esportivo Marca colocou mais pimenta na história ao revelar que Victoria Beckham, esposa do craque, já comentou com amigas que a família vai se mudar para Madri no meio do ano. Em sua edição desta sexta-feira, o Marca anunciou com barulho a informação. Sábado passado, depois do empate contra o Barcelona, alguns jogadores do Real Madrid saíram para jantar com amigos. Na mesa estava a modelo Naomi Campbell, que é amiga da ex-Spice Girl. Num dado momento, Naomi ligou para Victoria e conversou em voz alta, sendo ouvida por todos que estavam à mesa. "David vai jogar no Real Madrid na próxima temporada e em maio vamos à Espanha para procurar uma casa", foi a frase que a mulher de Beckham teria dito à modelo. Os jogadores do Real que estavam presentes - o jornal não revelou nomes - ficaram boquiabertos com a conversa. "Se ele vier mesmo você vai jogar menos", disse um jogador a outro que estava na mesa. "Você também pode perder espaço", foi a resposta. Há aproximadamente um mês o jornal publicou que Beckham já estava pesquisando colégios de língua inglesa na capital espanhola para matricular seu filho Brooklyn, de quatro anos. Nesta sexta-feira, Ronaldo falou sobre a possibilidade de ter o craque inglês como companheiro na próxima temporada. "Falei com ele terça-feira e não sei se Beckham vem ou não para cá. Mas se vier tenham certeza de que não será nenhum problema para o clube. Encontrar lugar no time para um jogador do seu nível nunca é um problema." O presidente Florentino Perez e o diretor-esportivo Jorge Valdano não confirmam os rumores sobre a contratação, mas dão pistas importantes. "Não vamos falar sobre esse assunto por respeito ao Manchester", disse Valdano. Há poucos dias, Florentino declarou que dinheiro não seria problema para contratar Beckham - a especulação é de que a negociação será fechada por US$ 60 milhões. "O investimento se pagaria só com os benefícios de marketing que ele traria ao clube." A única voz destoante é a de Ted Beckham, pai do jogador. Entrevistado por um jornal inglês, ele disse duvidar de que o filho mudará de clube. "Seu coração está no Manchester. Ele chegou ao clube com 14 anos e cresceu lá. Ir embora seria um golpe muito duro para David." Alheio aos comentários, Beckham vai seguindo sua rotina. Quinta-feira, gastou US$ 15 mil numa loja Giorgio Armani para comprar três camisas, uma jaqueta e duas calças.