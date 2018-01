Aumentam os problemas no Guarani O técnico do Guarani, Barbieri, tem mais problemas para enfrentar o Coritiba domingo, no Brinco de Ouro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o goleiro Jean e o zagueiro Paulão, que cumprem o último jogo de suspensão após pena de 60 dias imposta pelo STJD, o treinador terá que quebrar a cabeça para escalar sua equipe. O lateral-esquerdo Gílson mais uma vez foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar Alex, que volta após cumprir suspensão automática, será improvisado no setor. Além dele o volante Emerson também está machucado e passa a ser dúvida para o final de semana. Caso não jogue Barbieri deverá recuar Rafael para a posição e Simão volta ao meio depois de desfalcar o time pela expulsão contra o Flamengo. Os problemas, entretanto, não param por aí. O zagueiro e capitão Bruno Quadros recebeu o terceiro cartão amarelo no último domingo e não pode enfrentar o Coritiba. A primeira opção do treinador seria a entrada de Nenê. Leonardo, revelado pelo próprio clube, corre por fora na briga pela vaga. O zagueiro Paulão pode estar mesmo deixando o Guarani. Afastado do time desde o jogo contra o Grêmio, dia 7 de agosto, o jogador recebeu uma proposta para defender o Al-Khor, do Qatar. O pedido da contratação partiu do técnico da equipe do Oriente Médio, o brasileiro Renê Simões.