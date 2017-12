Ausência de Diego causa dúvida em Leão O técnico Emerson Leão só vai anunciar o substituto do meia Diego, suspenso, no vestiário da Vila Belmiro, momentos antes de enfrentar o Vitória, nesta quarta-feira, às 21h40, pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mais provável é que Jerri fique com a vaga, mas o treinador disse que há outras possibilidades, como a escalação de Fabiano mais recuado e William no comando do ataque. Confirmou, porém, a volta de André Luís, que cumpriu suspensão automática, à zaga. Se o time não está definido, divulgou novas medidas da diretoria, como a renovação do contrato de Alex e as negociações para a permanência de Léo e Renato na próxima temporada. Mais: o presidente Marcelo Teixeira confirmou para o treinador que será candidato à reeleição. Como de costume, nenhuma dessas informações foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. Outra notícia era de que o Santos ofereceu a Vila Belmiro para o Vasco mandar seu jogo contra o Cruzeiro. Renovação - Sobre a renovação do contrato do atacante Robinho, Leão disse que ?o mais interessante é que os atletas que atuam no Santos não querem sair e só farão isso no momento ideal?. O treinador acha o jogador muito jovem e o aconselha a ficar um pouco mais antes de ir para o exterior. Leão revelou que Marcelo Teixeira vem trabalhando em silêncio. ?Vem quieto, mas inteligentemente renova os contratos e aumenta o lastro do time.? Confirmou que Diego e Robinho e Alex, que também teve outro acerto contratual nas últimas horas, estão garantidos para o próximo ano. Já Renato e Léo, que têm seus contratos vencendo em 31 de dezembro, já estão negociando a permanência no clube. Quanto à renovação do contrato de Fábio Costa, Leão foi mais cuidadoso. O centroavante Marcelo Peabiru foi dispensado nesta terça-feira. O treinador confirmou que já houve uma primeira conversa para a renovação de seu contrato. ?Fui simples e objetivo ao fazer duas perguntas para o Marcelo: se iria sair candidato, ele disse que sim; e que se teria interesse que eu continuasse e ele disse também que sim.? O treinador quer definir seu futuro antes do fim do Brasileiro. ?Algumas equipes haviam feito contatos e eu não gosto de dever resposta a ninguém, por isso, defini a prioridade." E ressalvou. ?A renovação não está definida.? Quanto ao jogo, o treinador disse estar preocupado com o Vitória. ?Ele fez um bom primeiro tempo contra o Goiás, vencendo por 3 a 0. No segundo perdeu por 4 a 3. O time está meio tumultuado; eu prefiro enfrentar um adversário tranqüilo.? Segundo ele, o Santos tem que ter só a preocupação de somar, depois das quatro vitórias consecutivas, em que conseguiu doze pontos e 17 gols. ?Precisamos continuar somando todos os pontos e não podemos nos dar ao luxo de pensar em errar; temos de corrigir o erro antes que ele aconteça.?