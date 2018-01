Ausência de reforços irrita Mustafá Até o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, impacientou-se com a demora dos dirigentes em trazer reforços para o clube. Nesta terça-feira, ele reuniu-se pela manhã com um dos diretores de Futebol, Sebastião Lapola, e cobrou maior rapidez na contratações dos jogadores sugeridos pelo técnico Celso Roth. Lapola retornou há cerca de três semanas ao Palmeiras, vindo dos Emirados Árabes, e divide as funções com Américo Faria. Ambos, no entanto, não estão conseguindo finalizar os negócios, atribuição delegada a eles por Contursi. "Estamos correndo atrás, mas são valores acima da expectativa. Estão nos cobrando o que se paga na Europa", desculpou-se Lapola. Entre os jogadores procurados pela diretoria, estão os laterais Athirson e Leandro, do Vitória, e o atacante Donizete. Lapola contou que, na conversa com Mustafá, foi orientado a apresentar os reforços até segunda-feira, prazo limite para as inscrições de jogadores na Copa Mercosul. O Palmeiras estréia no dia 25, contra a Universidad de Chile, em Santiago. O técnico Celso Roth, por sua vez, já não disfarçava a pressa em recompor o grupo, após a saída do meia Alex e do lateral-esquerdo Felipe. Ele acrescentou que o time que atuou na derrota por 1 a 0, para o Etti/Jundiaí, no sábado, está longe de ser o ideal. Roth escalou quase todo o grupo de jogadores que tem a disposição. "Não foi só um treino, mas também uma exposição do atual Palmeiras. Esta é nossa realidade e isto precisa ser visto pela torcida", desabafou. O contrato do zagueiro Paulo Turra encerrou-se no sábado, mas ele foi autorizado a treinar na Academia. "Espero resolver logo a situação, pois pretendo ficar no clube", observou o jogador. O time faz dois amistosos nesta semana no Palestra Itália. Na quinta, enfrenta a Inter de Limeira e, no sábado, o Londrina.