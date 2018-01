Ausência de Valdivia no Brasileiro preocupa Palmeiras O Brasileirão começa só no dia 13 para o Palmeiras - contra o Flamengo, no Rio. Mas Caio Júnior já está pensando em como vai armar o time durante os meses de junho e julho. Tudo por causa de Valdivia. O meio-campista é nome certo na convocação da seleção chilena para a Copa América, a ser disputada na Venezuela entre os dias 26 de junho e 15 de julho. Como o jogador terá de se apresentar duas semanas antes ao técnico chileno Nelson Acosta, Valdivia deverá desfalcar o Palmeiras por até um mês - perderia de seis a sete rodadas. ?Infelizmente, essa é a realidade?, lamenta Caio Júnior. ?Já tenho que pensar no que farei sem o Valdivia?, emenda o técnico, que tem Michael, William, Edmundo e Caio para a posição do chileno. Por ser uma competição oficial da Conmebol, subordinada à Fifa, o Palmeiras não terá como obter a liberação de Valdivia. O meia jogaria o Brasileirão até a quinta rodada (em 9 de junho, contra o Botafogo, no Palestra Itália) e depois se apresentaria ao Chile. Ele deve ficar de fora das partidas contra Goiás (17/6), Atlético Paranaense (24/6), Corinthians (30/6), América-RN (3/7) e Náutico (7/7). Dependendo da campanha do Chile, poderia perder também o jogo contra o Grêmio, em 14/7, véspera da decisão da Copa América e dois dias após as semifinais do torneio. Valdivia, assim, só voltaria a jogar pelo Palmeiras no clássico contra o Santos, marcado para 19 de julho no Palestra Itália. O desfalque do meia por causa de jogos do Chile já foi muito sentido pelo Palmeiras durante o Campeonato Paulista. Caio Júnior apontou a ausência de Valdivia em três jogos como um fator decisivo para a desclassificação. Na opinião do treinador, o ideal seria que os torneios no Brasil fossem paralisados sempre que houvessem compromissos das seleções, como na Europa. Quarta-feira passada, data do retorno do time palmeirense aos treinos (após cinco dias de folga), Valdivia disputou um amistoso do Chile com a Argentina. A partida terminou 0 a 0 e o palmeirense foi apontado como o melhor jogador em campo pela imprensa chilena.