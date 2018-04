Ausência de volantes preocupa Atlético-MG para duelo com o Fluminense

O técnico Rogério Micale terá que reconstruir o meio-campo do Atlético Mineiro para o duelo com o Fluminense, na próxima segunda-feira, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o treinador perdeu os volantes Rafael Carioca e Adílson para o compromisso.

Desde a sua estreia à frente do Atlético-MG, Micale vem optando pela escalação de um esquema tático com três volantes. E caso decida mantê-lo, terá poucas opções para substituir os dois jogadores, que receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo por 2 a 0 sobre o Flamengo e precisarão cumprir suspensão automática.

Um provável substituto depende do aval do departamento médico. Gustavo Blanco vinha sendo titular com Micale, mas sofreu lesão no tornozelo esquerdo. Com quase uma semana para o próximo compromisso do Atlético-MG, poderá ser liberado para o compromisso. As outras duas opções para Micale são Yago, que entrou durante o segundo tempo do duelo do último domingo, e Roger Bernardo.

Além de definir os substitutos dos volantes, Micale também aguarda a evolução da condição física de Fred, que se recupera de um estiramento na panturrilha direita e foi aproveitado em partida da Copa Libertadores antes mesmo de estar completamente recuperado. No final de semana, porém, foi vetado pelo departamento médico para o duelo com o Flamengo.

Essas definições no Atlético-MG deverão começar a surgir nesta quarta-feira, quando o elenco se reapresentará na Cidade do Galo, após dois dias de folga, iniciando a preparação para o duelo com o Fluminense.