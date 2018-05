Ausente da festa, atacante Adriano é destaque da Bola de Prata

Campeão, artilheiro do Campeonato Brasileiro (empatado com Diego Tardelli com 19 gols) e de volta ao futebol. Esse é Adriano. O atacante do Flamengo foi o destaque do conceituado prêmio Bola de Prata, oferecido pela revista Placar, nesta segunda-feira, no Museu do Futebol, em São Paulo. Além da indicação à seleção da competição, ele também levou o Bola de Ouro como melhor jogador da temporada.

Ausente na festa, Adriano foi um dos responsáveis pela arrancada do Flamengo na reta final do Brasileirão e ajudou o Flamengo a quebrar um jejum que já durava 17 anos. Coube ao atacante decidir uma série de partidas e apagar as polêmicas extra-campo. Para ficar com a Bola de Ouro, ele superou inclusive outro destaque na campanha do título, seu companheiro de equipe Petkovic. Pelo seu desempenho ao longo do ano, o também artilheiro Diego Tardelli ficou com a Chuteira de Ouro.

Confira todos os indicados:

Bola de Ouro

Adriano (Flamengo)

Chuteira de Ouro

Diego Tardelli (Atlético-MG)

Goleiro

Victor (Grêmio)

Lateral-direito

Jonathan (Cruzeiro)

Lateral-esquerdo

Kléber (Internacional)

Zagueiros

Miranda (São Paulo)

André Dias (São Paulo)

Volantes

Guiñazu (Internacional)

Pierre (Palmeiras)

Meias

Petkovic (Flamengo)

Marcelinho Paraíba (Coritiba)

Atacantes

Adriano (Flamengo)

Diego Tardelli (Atlético-MG)