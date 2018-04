Austrália apresentará candidatura para sediar a Copa de 2018

O presidente da Federação de Futebol da Austrália (FFA), Frank Lowy, revelou nesta quinta que a Austrália apresentará sua candidatura para organizar a Copa do Mundo de 2018, depois que o presidente da Fifa, Joseph Blatter, anunciou o fim do rodízio entre continentes após o Mundial do Brasil 2014. Para conquistar o direito de sediar o evento, a Austrália terá que superar muitos obstáculos, devido ao interesse de países como China, Inglaterra e Estados Unidos. "Acredito que possamos organizar o Mundial de 2018, mas vamos ter de trabalhar muito duro para alcançar dois objetivos: ser os anfitriões e chegar à final do evento", destacou Lowy. "Acho que temos tantas possibilidades quanto os demais países interessados. Nossas conversas com representantes da Fifa me fazem acreditar que nossa candidatura é razoável, e espero que se torne realidade", disse o presidente da FFA. "No futebol internacional de hoje dia há muita simpatia pela Austrália, e sei que somos capazes de organizar o Mundial de 2018", afirmou.