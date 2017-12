Austrália bate França por 1 a 0 A Austrália está se transformando na sensação da Copa das Confederações. Depois de vencer o México na estréia (2 a 0), a seleção australiana voltou a surpreender. Nesta sexta-feira derrotou a França, equipe líder do ranking da Fifa, por 1 a 0, em partida realizada na cidade sul-coreana de Daegu. Com esse resultado, os australianos lideram o Grupo A, com seis pontos ganhos e estão virtualmente classificados para as semifinais do torneio. A França, que na estréia goleou a Coréia por 5 a 0, é o segundo, com três e agora terá de vencer o México na terceira e última rodada da fase de classificação. O único gol da partida foi marcado por Zane, aos 15 minutos do segundo tempo. A seu favor, a França tem o fato de ter jogado com uma equipe praticamente reserva. Cinco jogadores vestiram pela primeira vez a camisa da seleção: Coupet, Camara, Brechet, Gillet e Nee. Pagou caro por isso. Esta foi a primeira derrota em uma partida oficial, desde o dia 21 de junho do ano passado, quando em Amsterdã, perdeu por 3 a 2 para a Holanda. Naquela oportunidade, os franceses também jogaram com vários reservas. México e Coréia do Sul se enfrentam ainda hoje, na cidade coreana de Ulsan.