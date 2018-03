Austrália bate o México por 2 a 0 A Austrália protagonizou nesta quarta-feira a primeira surpresa da rodada de abertura da Copa das Confederações, ao vencer a seleção do México por 2 a 0, em Seul. Os gols foram marcados um em cada tempo. Shaun Murphy abriu o marcador com um gol de cabeça aos 18 minutos. No segundo tempo, Josip Skoko ampliou para 2 a 0 ao acertar um chute longo, de fora da área. A Austrália lidera o Grupo A da Copa das Confederações, com três pontos, ao lado da França - que também hoje venceu a Coréia por 5 a 0. Na sexta-feira os australianos enfrentam a equipe da França. O México joga contra a Coréia.