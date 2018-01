Austrália confirma sua sede na Copa A Austrália confirmou nesta quinta-feira a sede de sua concentração na Alemanha durante a disputa da Copa do Mundo. Rival do Brasil na primeira fase, a seleção australiana escolheu a cidade de Zweiflingen. Já a Sérvia e Montenegro também anunciou que ficará em Billerbeck. Assim, faltam apenas 2 seleções definirem oficialmente o local de suas concentrações na Alemanha: Costa do Marfim e Arábia Saudita. Os outros 30 classificados já anunciaram suas sedes. E o Brasil será o único a ficar em 2 lugares diferentes. Primeiro, entre os dias 5 e 16 de junho, a delegação brasileira irá se hospedar em Konigstein, cidade que fica a 20 quilômetros de Frankfurt. Depois, parte para o Castelo Lerbach, em Bergisch Gladebachd, localizada entre Colônia e Leverkusen. A Copa do Mundo da Alemanha começa no dia 9 de junho e vai até 9 de julho. Confira as sedes das seleções participantes: Alemanha - Grunewald Angola - Celle Argentina - Herzogenaurach Austrália: Zweiflingen Brasil - Konigstein e Bergisch Gladebachd Coréia do Sul - Bensberg Costa Rica - Heidelberg Croácia - Bad Brückenau Equador - Bad Kissingen Espanha - Kamen Estados Unidos - Hamburgo França - Aerzen Gana - Wurtzburg Holanda - Hinterzarten Inglaterra - Baden-Baden Irã - Friedrichshafen Itália - Duisburgo Japão - Bonn México - Göttingen Paraguai - Oberhaching Polônia - Barsinghausen Portugal - Marienfeld República Checa - Westerburg Sérvia e Montenegro - Billerbeck Suécia - Bremen Suíça - Bad Bertrich Togo - Wangen im Allgäu Trinidad e Tobago - Rotenburg Tunísia - Schweinfurt Ucrânia - Potsdam