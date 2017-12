Austrália dá folga a jogadores antes de pegar o Brasil A comissão técnica da seleção da Austrália deu folga aos jogadores, nesta quarta-feira, como prêmio pela vitória de 3 a 1 sobre o Japão, na partida de abertura do grupo F. "Todos estão bem, em forma, e decidimos dar um dia de folga para se divertirem", disse o assistente-técnico Graham Arnold. "Eles ganharam um dia livre para ficar com as famílias e descansar, porque estão juntos há duas semanas e meia e sentindo muita pressão". Os atletas australianos fizeram boa parte de sua preparação no internacionalmente famoso Instituto Australiano de Esportes, que recomendou aos jogadores para que fizessem uma corrida leve no dia seguinte ao jogo de estréia e que descansassem no dia posterior. "Eles se esforçaram ao limite no jogo contra o Japão, por causa do calor. Por isso, decidimos só começar a pensar no Brasil a partir de quinta-feira. Fizemos muita pesquisa sobre recuperação física, e nossos jogadores se recompuseram de maneira extraordinária", ressaltou Arnold. A Austrália lidera o grupo F, com três pontos, assim como o Brasil, mas tem um saldo de gols melhor. As duas seleções se enfrentam no próximo domingo, em Munique.