Austrália deposita esperanças de 2010 em holandês Verbeek O holandês Pim Verbeek foi o escolhido para conduzir a seleção de futebol da Austrália na campanha até a Copa do Mundo de 2010 da África do Sul. O treinador de 51 anos deixou o comando da Coréia do Sul após a Copa Asiática, em julho, e já havia trabalhado antes como assistente técnico de Guus Hiddink na seleção sul-coreana. O próprio Hiddink treinou a Austrália no Mundial do ano passado. "Os torcedores podem ter certeza que trabalhamos com diligência para contratar um técnico com as qualidades e o entusiasmo que darão aos Soceroos chances totais de sucesso", disse o presidente da Federação de Futebol da Austrália (FFA), Frank Lowy, em comunicado. Os jogadores da seleção da Austrália, país conhecido internacionalmente pelos cangurus, são chamados Socerroos, numa junção do nome do animal com a palavra futebol em inglês. "Pim Verbeek tem vasta experiência... são 25 anos como treinador, incluindo várias passagens pela Ásia, e nós acreditamos que ele é o homem certo para o trabalho de levar os Soccerros à Copa do Mundo de 2010." O anúncio encerra os 17 meses de procura por um substituto definitivo da Austrália para a vaga que era de Hiddink, que deixou o time para comandar a Rússia após a Copa da Alemanha. Com Hiddink, os australianos chegaram às oitavas-de-final do Mundial, perdendo para a Itália, que acabou como campeã. (Por Ed Osmond)