Austrália derrota Grécia em amistoso para a Copa Os australianos mostraram que estão otimistas com a seleção. Nesta quinta-feira, 95.103 torcedores compareceram em Melbourne para acompanhar a vitória da Austrália por 1 a 0 sobre a Grécia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Alemanha. A Austrália dominou boa parte da partida e perdeu várias chances de gol. A Grécia priorizou a marcação e não levou muito perigo ao goleiro Kalac. O gol da vitória australiana foi marcado por Josip Skoko, aos 16 minutos do primeiro tempo. O amistoso foi o último disputado na Austrália e marcou a despedida da seleção, que vai embarcar para a Europa. O Brasil fará a segunda partida da Copa do Mundo contra os australianos, no dia 18 de junho. A Austrália ainda fará mais dois amistosos antes do Mundial. O primeiro será no dia 4 de junho, contra a Holanda. O outro acontecerá no dia 7 de junho, contra a seleção de Liechtenstein. Além da Austrália, a Croácia e o Japão serão os outros adversários do Brasil no Mundial, que começa no dia 9 de junho com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.