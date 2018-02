Austrália derrota o Bahrein na sua ?estréia? na Ásia A seleção da Austrália derrotou o Bahrein por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Manama (capital do Bahrein), na primeira rodada do Grupo D das Eliminatórias da Copa da Ásia/2007. Hussain abriu o placar para a equipe da casa, mas Thompson, Skoko e Elrich (em cobrança de pênalti) viraram o jogo para os australianos. Essa foi a ?estréia? da Austrália em competições na Ásia depois que a Federação Australiana de Futebol se filiou, no início deste ano, à Confederação Asiática de Futebol. Na Copa do Mundo, na Alemanha, os australianos estão na mesma chave de Brasil, Japão e Croácia. Outras seleções que disputarão o Mundial também fizeram suas estréias nas Eliminatórias da Copa da Ásia, que será disputada em quatro países - Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. A Coréia do Sul bateu a Síria, fora de casa, por 2 a 1; o Irã goleou Taiwan por 4 a 0, em Teerã; a Arábia Saudita fez 4 a 0 no Yemen, fora de casa; e o Japão humilhou a Índia por 6 a 0, em Yokohama. Confira os resultados da primeira rodada das Eliminatórias: Grupo A Yemen 0 x 4 Arábia Saudita Japão 6 x 0 Índia Grupo B Irã 4 x 0 Taiwan Síria 1 x 2 Coréia do Sul Grupo C Emirados Árabes Unidos 1 x 0 Omã Jordânia 3 x 0 Paquistão Grupo D Bahrein 1 x 3 Austrália Líbano 1 x 1 Kuwait Grupo E China 2 x 0 Palestina Cingapura 2 x 0 Iraque Grupo F Hong Kong 0 x 3 Qatar Uzbequistão 5 x 0 Bangladesh