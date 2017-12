Austrália divulga a lista dos 23 que vão à Copa do Mundo O técnico da Austrália, o holandês Guus Hiddink, anunciou na noite desta terça-feira (no horário de Brasília) a lista dos 23 jogadores que irão à Copa do Mundo de 2006. Os destaques da relação são o goleiro Schwarzer, do Middlesbrough, onde também joga o atacante Viduka, além dos atacantes Kewell, do Liverpool, e Aloisi, do Málaga. Schwarzer quebrou o nariz e joga nesta quarta-feira a final da Copa da Uefa, contra o Sevilla, com uma máscara de proteção. O meia Tim Cahill, do inglês Everton, sofreu recentes contusões, mas não deve ter problema para se recuperar até o Mundial. As surpresas maiores foram os zagueiros Mark Milligan e Michael Beauchamp, os únicos convocados que atuam no futebol australiano. A Austrália está no Grupo F do Mundial, ao lado de Brasil, Croácia e Japão. O confronto com os brasileiros será no dia 18 de junho, no Allianz Arena, em Munique. Antes da Copa, a seleção faz três amistosos: contra a Grécia, no dia 25 de maio, em Melbourne, a Holanda, em 4 de junho, em Roterdã, e o Liechtenstein, no dia 7, em Ulm, na Alemanha. Confira os convocados: Goleiros Mark Schwarzer (Middlesbrough - Inglaterra) Zeljko Kalac (Milan - Itália) Ante Covic (Hammarby - Suécia) Defensores Michael Beauchamp (Central Coster Marines - Austrália) Craig Moore (Newcastle - Inglaterra) Lucas Neill (Blackburn - Inglaterra) Tony Popovic (Crystal Palace - Inglaterra) Josip Skoko (Wigan - Inglaterra) Scott Chipperfield (Basel - Suíça) Mark Milligan (Sydney - Austrália) Meio-campistas Marco Bresciano (Parma - Itália) Tim Cahill (Everton - Inglaterra) Jason Culina (PSV - Holanda) Brett Emerton (Blackburn - Inglaterra) Vince Grella (Parma - Itália) Stan Lazaridis (Birmigham City - Inglaterra) Mile Sterjovski (Basel - Suíça) Luke Wilkshire (Bristol City - Inglaterra) Atacantes John Aloisi (Alavés - Espanha) Harry Kewell (Liverpool - Inglaterra) Archie Thompson (PSV - Holanda) Josh Kennedy (Dynamo Dresden - Alemanha) Mark Viduka (Middlesbrough - Inglaterra)