Austrália divulga lista preliminar para a Copa do Mundo com Tim Cahill

O treinador da seleção australiana, Bert van Marwijk, divulgou na noite deste domingo, 06/05, a lista preliminar de atletas para a Copa do Mundo. O técnico incluiu o nome do atacante Tim Cahill, de 38 anos, que é maior artilheiro da seleção.

Além dele, o van Marwijk também incluiu pela primeira vez os jovens Daniel Arzani e Fran Karacic, que nunca foram convocados antes. Em relação à Copa de 2014, a lista conta com sete jogadores que estiveram no Brasil: o goleiro Matt Ryan, os meiocampistas Milligan, Jedinak e Troisi e os atacantes Leckie e Langerak, além de Cahill.

Cahill pode se tornar o quarto jogador a disputar quatro Copas do Mundo. O australiano esteve presente na seleção do país nos Mundiais de 2006, 2010 e 2014 - a Austrália participou de apenas um torneio sem ele, em 1974. O veterano, porém, não atravessa boa fase: jogou poucas vezes na temporada pelo Millwall, que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.

No grupo C da Copa, a Austrália estreia contra França, no dia 15 de junho, em Kazan. Na sequência, enfrenta a Dinamarca, no dia 21/6, em Samara, e fecha a primeira fase contra o Peru em Sochi, no dia 26/6. Antes do início do torneio, enfrentará República Checa e Hungria em amistosos.

Confira a lista completa:

Goleiros: Mat Ryan (Brighton/Inglaterra), Danny Vukovic (Genk/Bélgica), Brad Jones (Feyenoord/Holanda), Mitch Langerak (Nagoya Grampus/Japão)

Defensores: Aziz Behich (Bursaspor/Turquia), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos/Japão), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/Coreia do Sul), James Meredith (Millwall/Inglaterra), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers/ Austrália), Trent Sainsbury (Grasshoppers Zurique/Suíça), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav/República Checa), Bailey Wright (Bristol City/Inglaterra), Alex Gersbach (Lens/França), Fran Karacic (Lokomotiva Zagreb/Croácia)

Meiocampistas: Josh Brillante (Sydney FC/Austrália), Mile Jedinak (Aston Villa/Inglaterra), Mark Milligan (Al Ahli/Arábia Saudita), Robbie Kruse (Bochum/Alemanha), Jackson Irvine (Hull City/Inglaterra), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/Inglaterra), Aaron Mooy (Huddersfield/Inglaterrra), Tom Rogic (Celtic/Escócia), James Troisi (Melbourne Victory/Austrália).

Atacantes: Tim Cahill (Millwall/Inglaterra), Tomi Juric (FC Luzern/Suíça), Matthew Leckie (Hertha Berlin/Alemanha), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/Japão), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa/Israel), Dimitri Petratos (Newcastle Jets/Austrália), Jamie Maclaren (Hibernian/Escócia), Daniel Arzani (Melbourne City/Austrália), Apostolos Giannou (AEK Larnaca/Chipre).