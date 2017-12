Austrália é campeã na Oceania A Austrália goleou a Nova Zelândia por 4 a 1 neste domingo, em Sydney, e garantiu o primeiro lugar nas eliminatórias da Oceania. Na partida de ida, na Nova Zelândia, os australianos já haviam vencido por 2 a 0. Com esse retrospecto, a seleção australiana ganhou o direito de disputar uma vaga no Mundial de 2002, contra o quinto colocado da zona sul-americana das eliminatórias. Hoje, a quinta colocada é a seleção da Colômbia, com 19 pontos. Brasil é quarto, com 21. No dia 1º de julho o Brasil enfrenta o Uruguai, sexto colocado, com 18 pontos ganhos.