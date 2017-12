Austrália e Japão abrem o grupo do Brasil na Copa Austrália e Japão abrem o Grupo F, às 10 horas (de Brasília) desta segunda-feira, em Kaiserlautern, em partida que as duas equipes consideram decisiva para as esperanças de classificação para as oitavas-de-final. Os dois técnico, o holandês Guus Hiddink e o brasileiro Zico, respectivamente, consideram muito difícil vencer o Brasil, e por isso apostam as fichas nesse confronto e nos jogos contra a Croácia. A Austrália chega com um desejo extra: em sua segunda participação em Copas, quer marcar seu primeiro gol - em 1974, na então Alemanha Ocidental, saiu com duas derrotas e um empate por 0 a 0. "Seria ótimo se eu marcasse, mas o mais importante é sairmos com os três pontos", diz Viduka, o homem-gol australiano. "Se vencermos a primeira partida, basta fazer um ponto nos outros jogos", diz o otimista volante Jason Culina. A equipe, no entanto, vem desfalcada do meia-atacante Kewell, que se recupera de uma lesão muscular e deve ficar no banco de reservas. Sua ausência é comemorada por Zico. "Ele pode mudar a partida numa só jogada", afirma o técnico. De seu lado, Zico também ressalta a importância do resultado positivo, e diz que está atento à força do rival. "É um jogo de importância monumental, diante de um time experiente, com muitos jogadores altos e que atuam na Europa", disse o ídolo rubro-negro, que não terá seu lateral direito titular, Kaji, contundido. Pela esquerda, o brasileiro Alex Santos se recuperou de uma lesão muscular e foi confirmado. Sua aposta em buscar do gol está nos meias Nakamura e Nakata e nos atacantes Takahara e Yanagisawa. "Nós evoluímos muito", diz o técnico, que pretende levar o Japão, no mínimo, às oitavas-de-final, repetindo a campanha de 2002, quando o país foi co-anfitrião do Mundial. Ficha técnica: Austrália x Japão Austrália - Schwarzer; Emerton, Moore, Neill e Chipperfield; Grella, Culina, Cahill e Bresciano; Sterjovski e Viduka. Técnico: Guus Hiddink. Japão: Kawaguchi; Miyamoto, Nakazawa e Tsuboi; Komano, Fukunishi, Nakata, Nakamura e Alex Santos; Takahara e Yanagisawa. Técnico: Zico. Árbitro: Essam Abd El Fatah (Egito). Local: Fritz Walter Stadion, em Kaiserslautern. Horário: 10 horas.