Austrália e Japão caem no mesmo grupo nas Eliminatórias da Copa

As seleções da Austrália, campeã da última edição da Copa da Ásia, e do Japão caíram no mesmo grupo na fase final das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Australianos e japoneses foram sorteados para o Grupo B em uma cerimônia realizada nesta terça-feira em Kuala Lumpur, na Malásia.

A chave é completada por Emirados Árabes Unidos, Iraque, Tailândia e Arábia Saudita, que avançou às oitavas de final da Copa de 1994 e disputou cinco Mundiais seguidos, mas não se classifica para o torneio desde 2006.

Irã e Coreia do Sul, finalista da Copa da Ásia de 2015, são as principais seleções apontadas para o Grupo A, que também inclui China, que tenta se classificar para o segundo Mundial, Usbequistão, Catar, país-sede da Copa de 2022, e a Síria, que avançou nas Eliminatórias mesmo com o país devastado pela guerra.

As equipes foram divididas em dois grupos de seis e vão se enfrentar dentro da chave em jogos de ida e volta a partir de setembro. As duas melhores seleções de cada grupo se classificam automaticamente à Copa do Mundo de 2018, com os terceiros colocados disputando uma vaga na repescagem mundial, contra a quarta colocada da Concacaf, em confronto intercontinental agendado para novembro de 2017.

As seleções foram divididas em seis potes a partir da classificação no ranking da Fifa. Diante disso, Irã e Austrália ficaram em um pote e não poderiam se enfrentar, assim como Japão, que se classificou para as últimas cinco Copas do Mundo, e a Coreia do Sul, que avançou nas Eliminatórias com oito vitórias em oito jogos, 27 gols marcados e nenhum sofrido. Além disso, a equipe já disputou nove edições da Copa do Mundo e foi semifinalista em 2002.

A Austrália vai abrir a sua participação nesta fase das Eliminatórias diante do Iraque, campeão asiático em 2007, em casa, em 1º de setembro. O Japão será mandante contra os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita se encontrará com a Tailândia. Na mesma data, o Irã vai enfrentar o Catar, a Coreia do Sul duelará com a China, e o Usbequistão medirá forças com a China.