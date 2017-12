Austrália empata amistoso com a Holanda em Roterdã A seleção australiana mostrou neste domingo que vai dar muito trabalho para o Brasil na Copa do Mundo. Com um futebol defensivo, o time da Oceania, que não jogou com todos os titulares, conseguiu arrancar um empate com os holandeses por 1 a 1. Contando com o apoio dos torcedores, que lotaram o Estádio De Kuip, a Holanda foi para o ataque e abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo com o atacante Ruud van Nistelrooy, que aproveitou o rebote do goleiro Schwarzer após o chute da entrada da área do meia Cocu. Mesmo após o gol, a Austrália do técnico Guus Hiddink continuava a executar uma forte marcação. Entretanto, os australianos eram rápidos no contra-ataque e levavam muito perigo ao gol de Van der Sar. O empate aconteceu aos nove minutos do segundo tempo, com o meia Tim Cahill. Depois do gol, os australianos aumentaram ainda mais a marcação e conseguiram agüentar a pressão da Holanda. Este resultado acabou frustrando os torcedores, pois essa era a última partida amistosa da Holanda antes da Copa. Já os australianos, que farão mais um jogo antes do Mundial - no dia 7 de junho, contra Liechtenstein -, saíram satisfeitos com o resultado. A Austrália será a segunda adversária do Brasil na Copa. O jogo vai acontecer no dia 18 de junho. Os outros países que integram o grupo brasileiro no Mundial são o Japão e a Croácia.