Austrália empata e se classifica para a segunda fase da Copa Num jogo dramático e apertado, a Austrália se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Mundo, pela primeira vez em sua história, ao empatar com a Croácia por 2 a 2, nesta quinta-feira, em Stuttgart, pela terceira rodada do Grupo F. Com o resultado, os australianos ficaram em segundo lugar na chave, com seis pontos, e agora vão enfrentar a Itália, na próxima segunda, em Kaiserslautern. Disposta a ficar com a vaga na segunda fase, a Croácia já foi logo marcando. Aos dois minutos de jogo, Srna cobrou falta da meia-lua e acertou o ângulo do goleiro Kalac, que substituía o titular Schwartzer. A Austrália poderia ter empatado quatro minutos mais tarde. Viduka recebeu, invadiu a área e foi agarrado. No entanto, o árbitro Graham Poll não marcou o pênalti. Vencendo, a Croácia recuou e a Austrália foi para cima e conseguiu o empate aos 38. Depois de um cruzamento na área, Cahill foi puxado e Tomas cortou com a mão. Pênalti duplo, que Moore bateu e marcou. A Austrália terminou a primeira etapa com quase 60% do tempo de posse de bola, o que praticamente se manteve durante todo o jogo. O resultado, até o intervalo, classificava a seleção australiana para a segunda fase, também porque Brasil e Japão empatavam por 1 a 1 até o momento. A esperança australiana aumentou logo no começo do segundo tempo, quando o Brasil virou o placar para cima do Japão, mas a alegria durou pouco. Aos 11 minutos, Simunic abriu espaço na entrada da área e chutou, quase que despretensiosamente. O goleiro Kalac foi mal no lance e acabou deixando a bola passar, para o segundo gol da Croácia. Mais uma vez a Austrália tinha que correr atrás do placar e mais uma vez conseguiu o empate. Aos 33, Kenedy levantou, a bola chegou em Kewell no bico da pequena área e o australiano ajeitou e bateu firme. O final do jogo foi dramático, principalmente após a expulsão do croata Simic e do australiano Emerton. A Croácia ainda perdeu pelo menos uma grande chance em marcar. Aos 43, Tudor recebeu na área, ajeitou e chutou. O goleiro Kalac fez a defesa parcial e a bola voltou para o mesmo Tudor, que bateu novamente, mas desta vez a zaga atirou quase em cima da linha, no último lance de perigo do jogo. Ficha técnica Croácia 2 x 2 Austrália Croácia - Pletikosa; Tomas (Klasnic), Simic e Simunic; Srna, Tudor, Nico Kovac, Babic e Kranjcar (Jerko); Prso e Olic (Modric). Técnico: Zlatko Kranjcar. Austrália - Kalac; Moore, Neill e Chipperfield (Kennedy); Emerton, Grella (Aloisi), Sterjoviski (Bresciano) e Culina; Cahill, Kewell e Viduka. Técnico: Guus Hiddink. Gols - Srna, aos 2, e Moore, aos 38 minutos do primeiro tempo. Simunic, aos 11, e Kewell, aos 33 mintutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Pletkosa, Simic, Tudor e Emerton Cartões vermelhos - Simunic, Simic e Emerton Juiz - Graham Poll (ING)