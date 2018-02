Austrália fará amistoso contra a Grécia, em Melbourne A Federação Australiana de Futebol confirmou nesta quinta-feira a realização de um amistoso contra a Grécia, no dia 25 de maio, em Melbourne. Esse será o único jogo preparatório que os australianos realizarão em seus domínios. O amistoso contra a Grécia é visto com grande expectativa em Melbourne - que é a cidade com maior número de imigrantes gregos do mundo. A Federação Australiana espera que cerca de 100 mil torcedores acompanhem o jogo. Após a partida contra os gregos, a Austrália vai embarcar para a Holanda, onde ficará concentrada até o início da Copa. No dia 4 de junho, os australianos farão seu último amistoso contra os holandeses. Ao todo, serão três jogos antes do Mundial. O primeiro deles acontecerá no dia 22 de fevereiro, quando a seleção australiana enfrentará o Bahrein, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa da Ásia de 2007. A Austrália - que não disputava uma Copa do Mundo desde 1974 - está no grupo F do Mundial da Alemanha, ao lado de Brasil, Japão e Croácia.