Austrália fará quatro dias de treinos, em março, na Europa A comissão técnica da seleção da Austrália definiu, nesta sexta-feira, que os jogadores realizarão em março, na Holanda, um período de quatro dias de treinamentos como preparação para a Copa do Mundo, na Alemanha, onde enfrentarão Brasil, Croácia e Japão na primeira fase. Com o aval da Federação Australiana de Futebol, o treinador holandês Guus Hiddink reunirá todos os atletas, inclusive os que atuam no futebol europeu. A idéia do técnico é usar os dias destinados para um amistoso oficial com data Fifa (1.º de março) para realizar treinamentos ao invés de um jogo. ?Nós não temos muitas chances de ter todos os jogadores juntos. Então, decidimos treinar e não fazer um amistoso?, disse Stuart Hodge, diretor de comunicações da FFA. Antes do período de treinamentos, a Austrália jogará contra o Bahrein, no Oriente Médio, no dia 22, pela primeira rodada do Grupo D das Eliminatórias para a Copa da Ásia/2007.