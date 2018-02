Austrália goleia Jamaica em amistoso A Austrália não tomou conhecimento da Jamaica e goleou a seleção caribenha por 5 a 0, neste domingo, em Londres, em partida amistosa que serve de preparação aos australianos para a disputa da repescagem da Copa do Mundo contra o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas (Uruguai, Colômbia ou Chile). Os gols da Austrália, que fez o terceiro jogo sob o comando do técnico holandês Guus Hiddink, foram marcados por Marco Bresciano, Archie Thompson, Mark Viduka, John Aloisi e Joel Griffiths. Também neste domingo aconteceu a última partida pelas Eliminatórias Africanas. Pelo Grupo C, em que Costa do Marfim conseguiu a classificação, Benin derrotou a Líbia por 1 a 0 - gol de pênalti de Rachad Chitou. Mesmo com a vitória, Benin ficou na lanterna da chave, com cinco pontos. Líbia terminou na quarta colocação, com 12 pontos.