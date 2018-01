Austrália goleia Samoa por 31 a 0 A Austrália conseguiu um feito histórico e superou o próprio recorde de goleadas em eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 ao vencer nesta quarta-feira por 31 a 0 a seleção de Samoa, pelo Grupo 1 dos países da Oceania. Na segunda-feira, a equipe já havia emplacado uma saraivada de gols contra a seleção de Tonga por 22 a 0. Na partida contra Samoa, o atacante Archie Thompson marcou 13 dos 31 gols e também quebrou o recorde entre os artilheiros de competições internacionais. Ele marcou três gols a mais que o holandês Spohus Nielsen, nos Jogos Olímpicos de 1908, realizados em Londres. O ganhador do Grupo 1 se prepara para enfrentar o vencedor do Grupo 2, integrado por Nova Zelândia, Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Vanuatu e Taiti. O grande campeão dos grupos vai enfrentar, na repescagem, o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas.