Austrália já discute renovação de contrato de Hiddink A quatro meses do início da Copa do Mundo, a Federação Australiana de Futebol já quer a renovação do contrato do técnico Gus Hiddink, que se encerra logo após o Mundial. Neste fim de semana, os dirigentes da entidade se reuniram com o holandês para discutir os preparativos para a competição e o prosseguimento dos trabalhos. ?Ele tem feito um trabalho fantástico e penso que seria a pessoa ideal para seguir conosco, mas não estamos seguros dos seus planos para depois da Copa?, disse o presidente da Federação, Frank Lowy. Na Austrália, circulam boatos de que Hiddink assumiria o comando da Rússia após a Copa. Se isso se confirmar, Lowy garante que ainda assim a Austrália terá um técnico de ?primeira classe?.