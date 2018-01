Austrália jogará contra Grécia e Holanda antes da Copa A Federação Australiana de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, que a seleção nacional fará três amistosos na parte final da preparação para a Copa do Mundo, na Alemanha. Os dois primeiros já são conhecidos - a Grécia, no dia 25 de maio, em Melbourne, e a Holanda, no dia 4 de junho, em Roterdã. O terceiro amistoso, que será jogado no dia 7, ainda não tem adversário conhecido. Nesta semana, destinada a jogos internacionais, o treinador da Austrália, o holandês Guus Hiddink, preferiu realizar treinamentos com o elenco, na Holanda. A seleção australiana está na chave do Brasil na Copa do Mundo - será o segundo rival dos brasileiros, no dia 18 de junho, em Munique. A estréia da Austrália será contra o Japão, no dia 12, em Kaiserslautern. A última partida da primeira fase será contra a Croácia, no 22, em Stuttgart.