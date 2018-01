Austrália marca seu último amistoso antes do Mundial A seleção da Austrália, segunda adversária do Brasil na Copa do Mundo - dia 18 de junho, em Munique -, confirmou, nesta terça-feira, a realização de uma partida amistoso contra a fraca Liechtenstein como a última da fase de preparação para a competição. O jogo será no dia 7, em Ulm, cidade do sul da Alemanha próxima de onde os australianos ficarão concentrados. Além da partida contra a fraca seleção européia, a Austrália terá outros dois amistosos antes do Mundial. No dia 25 de maio, fará a despedida de seus torcedores contra a Grécia, atual campeã da Europa, em Melbourne. No dia 4 de junho, o rival será a Holanda, em Roterdã. Na Copa do Mundo, a segunda de sua história, a seleção australiana terá pela frente, pelo Grupo F, o Japão (dia 12, em Kaiserslautern), o Brasil e a Croácia (dia 22, em Stuttgart).