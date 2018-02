Austrália não aceita mudar repescagem A Austrália não aceitou a proposta do Uruguai para antecipar a data do confronto entre os dois pela repescagem das Eliminatórias. Campeões da Oceania, os australianos vão decidir com os uruguaios, que ficaram em 5º lugar na América do Sul, uma vaga na Copa do Mundo de 2006. O primeiro jogo do confronto está marcado para o dia 12 de novembro, em Montevidéu - a volta acontece 4 dias depois, em Sydney. Por conta da longa viagem e da diferença de fuso horário entre os dois países, os uruguaios queriam antecipar a primeira partida para o dia 11. Mas os australianos não aceitaram a antecipação, pois já estavam com toda programação feita para o jogo do dia 12. A delegação da Austrália fará sua preparação final na Argentina: chega dia 5 em Buenos Aires e só vai para Montevidéu na noite do dia 11.