Austrália pode perder Kewell por ofensas ao árbitro O atacante australiano Harry Kewell pode ser suspenso pela Fifa e não jogar a partida decisiva contra a Croácia, na quinta-feira, a última da fase de grupos da Copa. O jogador insultou o árbitro alemão Markus Merk após o duelo diante do Brasil. Kewell reclamou do número de faltas marcadas contra a Austrália: foram 25, ante 9 do Brasil. O juiz relatou o episódio na súmula e o caso será analisado pela comissão disciplinar da Fifa. Uma resposta será dada nesta terça-feira. Kewell se arrependeu das reclamações. Disse que se alterou ?no calor do momento?. ?Acho que o juiz levará isso em consideração.? Como Merk não o fez, coube ao presidente da delegação australiana, John O?Neill, pedir ponderação à Fifa: ?Nós precisamos de Kewell. Acho que ele poderia simplesmente pedir desculpas ao árbitro?.