Austrália pode vencer o Brasil, diz técnico da Inglaterra O técnico da seleção da Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson, disse nesta sexta-feira que ficou muito impressionado com o desempenho da Austrália na partida contra o Japão, e que a seleção da Oceania pode vencer o Brasil no jogo que será realizado neste domingo, em Munique. O treinador afirmou que, apesar de não ter visto o jogo em que os australianos bateram os japoneses por 3 a 1, ele recebeu informações muito favoráveis com relação à equipe comandada por Guus Hiddink. E ressaltou que, se mantiverem o mesmo nível de jogo apresentado na estréia, os australianos poderão garantir uma vaga na segunda fase. Na partida contra o Japão, a Austrália marcou três gols nos oito minutos finais de jogo. Foram os primeiros gols da seleção em Mundiais e também a primeira vitória, já que na participação anterior, em 1974, a equipe perdeu para a antiga Alemanha Ocidental (3 a 0), para a antiga Alemanha Oriental (2 a 0) e empatou com o Chile (0 a 0).