Austrália põe fim à maldição A Austrália, que venceu o Uruguai nos pênaltis, nesta quarta-feira, pela repescagem, se classificou pela segunda vez na história para a Copa do Mundo; nas duas vezes com a Alemanha como palco. Os australianos jogaram seu primeiro mundial na Alemanha-74 e vão de novo ao país disputar uma Copa 32 anos depois. Na partida de ida pela repescagem, disputada no sábado passado no estádio Centenário de Montevidéu, o Uruguai venceu por 1 a 0 com gol de Darío Rodríguez, mas hoje no Olímpico de Sydney os australianos, comandados pelo holandês Guus Hiddink, empataram a séria com um gol de Marco Bresciano e depois carimbaram o passaporte ao vencer nos pênaltis por 4 a 2. A Austrália pôs fim, assim, à maldição que a perseguia nas repescagens e na quinta disputa conseguiu alcançar o sonho de estar na Copa, competição à que Guss Hiddink vai pela segunda vez seguida, depois de conseguir o milagre de levar a Coréia do Sul às semifinais em 2002. A Austrália se vingou hoje do Uruguai, seleção com que disputou uma vaga na repescagem para a Copa da Coréia e do Jopão em 2002. Há quatro anos os uruguaios conquistaram a classificação depois de perder por 1 a 0 em Melbourne e vencer por 3 a 0 em Montevidéu. Na fase de classificação para a França-98, os australianos sofreram uma novo decepção perder para o Irã na repescagem. As duas equipes empataram em 1 a 1 na ida disputada em Teerã e a Austrália quase garantiu sua passagem para a Copa, jogada de novo em Melbourne, ao começar ganhando por 2 a 0 graças aos gols de Harry Kewell e Aurelio Vidmar. No entanto, os australianos relaxaram e os iranianos, com dois gols em três minutos de Bagheri e Azizi, chegaram aos 2 a 2 e conseguiram chegar a sua segunda Copa. A história de decepções às portas da Copa aconteceu também para a Copa dos Estados Unidos-94. O rival dos ´aussies´ nessa repescagem foi a Argentina, que empatara em 1 a 1 na partida de ida disputada em Sydney e conquistou a vaga no jogo de volta graças a um gol de Gabriel Batistuta. Ausente de Itália-90, a repescagem de que a Austrália participou foi a do México-86, quando perdeu para a Escócia por 2 a 0 em terras britânicas e depois só conseguiu empatar em 0 a 0 em casa. A única participação até o momento da Austrália em uma Copa aconteceu na Alemanha-74, quando não passou da primeira fase. Os australianos perderam na estréia para a Alemanha Oriental por 2 a 0 e depois caiu por 3 a 0 partida seguinte contra a Alemanha Ocidental. No último jogo, conseguiram empatar em 0 a 0 com o Chile.