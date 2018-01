Austrália põe um pé na repescagem A Austrália goleou Ilhas Salomão por 7 a 0, neste sábado, em Sydney, no primeiro jogo das finais das Eliminatórias da Oceania para a Copa. Com o resultado, o time comandado pelo técnico holandês Gus Hiddink pode até perder por seis gols de diferença a partida de volta, nesta terça-feira, que estará garantida para enfrentar o quinto colocado da América do Sul na repescagem.