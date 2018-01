Austrália quer a Copa de 2018 Com a Copa do Mundo já definida para ocorrer na África do Sul em 2010 e na América do Sul em 2014, possivelmente no Brasil, os países começam a se movimentar para lutar para ser a sede do Mundial em 2018. A Austrália é primeira candidata que está surgindo, mais de uma década antes do início do evento. As primeiras consultas sobre essa possibilidade ocorrerão nos próximos dias e às vésperas do congresso anual da Fifa, que ocorre na semana que vem no Marrocos. Os australianos são conhecidos por sua grande capacidade para organizar eventos, como os Jogos Olímpicos de 2000 e a Copa do Mundo de Rugby em 2003. Grande parte da infra-estrutura já seria de um nível superior a muitos países, inclusive superior ao da África do Sul e dos países sul-americanos. Mas um dos obstáculos que deverá enfrentar o país é sua pouca expressividade no mundo do futebol. Até hoje, as equipes da Oceania não contam com uma vaga garantida para a Copa do Mundo. Recentemente, os australianos inauguraram uma nova liga profissional para tentar fortalecer o esporte no país. Mas o outro problema seria o fato de não haver garantias de que o Mundial na Austrália levaria os torcedores aos estádios para partidas que não envolvam o time local. Mesmo assim, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, estaria disposto a ouvir a sugestão australiana. ?Em 2006 a Copa ocorre na Europa, em 2010 na África. 2014 será a vez da América do Sul e, em 2018, é nossa vez ", afirmou ao Sydney Morning Herald o presidente da Federação Australiana de Futebol, John O?Neill. O que promete não agradar a Fifa é a idéia inicial da Austrália de deslocar alguns jogos do Mundial para a Nova Zelandia. Depois da Copa do Mundo de 2002 disputada no Japão e Coréia, a Fifa apresentou recomendações para que os próximos mundiais ocorram em apenas um país.