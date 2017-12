Austrália quer usar a "pressão sobre o Brasil" para vencer Entusiasmada com a vitória sobre o Japão por 3 a 1, a seleção australiana treinou na manhã desta quinta-feira com o pensamento de que é possível surpreender o Brasil na partida do próximo domingo. Para isso, os jogadores querem usar a cautela, já que eles "entrariam como franco atiradores". "Não há pressão sobre a gente, pois todos esperam uma vitória do Brasil. Por isso, podemos surpreender. O Brasil não começou a Copa da maneira que gostaria e nós podemos ganhar vantagem nisso", explicou o lateral-direito Lucas Neill. Para o goleiro Schwarzer, a Austrália pode repetir o feito de 2001, quando venceu o Brasil por 1 a 0 na Copa das Confederações. "Nós já vencemos o Brasil. Por que não podemos repetir a dose?", perguntou o goleiro. Sobre a má fase de Ronaldo, o meia Jason Culina entende que a Austrália não deve exercer uma marcação especial sobre o atacante. "Se você se concentra num único jogador, acaba esquecendo do resto e se dá mal", completou Culina. Apesar de sonhar com uma vitória sobre o Brasil, os australianos acreditam que a classificação só virá na última partida da primeira fase do Mundial, contra a Croácia. O técnico Guus Hiddink vê o jogo contra os croatas como "uma decisão". A partida entre Brasil e Austrália acontecerá no domingo, às 13h, em Munique.