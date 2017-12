Austrália tem classificação dramática Arrancando um dramático empate nos minutos finais contra Angola, 1 a 1, a Austrália garantiu vaga neste domingo como adversária do Brasil nas oitavas-de-final do Campeonato Mundial Sub-20, na Argentina. O confronto entre as duas equipes será quarta-feira, em Córdoba, 17 horas. O Brasil conseguiu sua classificação por antecipação para a próxima fase vencendo as duas primeiras partidas do Grupo B, contra a Alemanha (2 x 0) e Iraque (6 x 1). Sábado, derrotou o Canadá por 2 a 0. No Grupo D, a Austrália ganhou do Japão (2 a 0) e perdeu para a República Checa (3 a 0) antes do empate com Angola. Outros cinco jogos deste domingo definiram os outros classificados. A Holanda ganhou da Etiópia por 3 a 2 e pega os angolanos. A França empatou com Gana por 0 a 0 e será adversária da Alemanha, que, sábado, derrotou o Iraque por 3 a 1. Os ganeses vão enfrentar o Equador, que neste domingo perdeu para a Costa Rica por 1 a 0. República Checa, que foi derrotada na mesma rodada pelo Japão por 3 a 0, será adversária dos costa-riquenhos. O Paraguai, que neste domingo venceu o Irã por 2 a 0, jogará contra a Ucrânia, que empatou com os Estados Unidos por 1 a 1. Os norte-americanos vão jogar contra o Egito que ganhou da Finlândia por 2 a 1. A anfitriã Argentina, que goleou a Jamaica por 5 a 1, pega a China, que perdeu para o Chile por 1 a 0.