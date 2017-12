Austrália vence 1ª contra N. Zelândia Mesmo jogando na casa do adversário, em Wellington, a seleção da Austrália venceu a Nova Zelândia por 2 a 0, no primeiro confronto entre as equipes nas final das eliminatórias da Oceania. Os dois gols australianos foram marcados por Brett Emerton, que defende o Feyenoord da Holanda - um em cada tempo. Emerton abriu a contagem aos 5 minutos do primeiro tempo e fez o segundo, quando faltando 10 minutos para o final da partida. Com esse resultado, a Austrália pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, marcada para o dia 24, em Sydney, que estará classificada para a repescagem contra o quinto colocado da zona sul-americana das eliminatórias. Quem vencer esse confronto da repescagem vai para o Mundial de 2002, na Coréia e Japão.