Austrália vence Eliminatórias da Copa A Austrália conquistou nesta terça-feira o título das Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2006. A vaga veio com a vitória fora de casa sobre a seleção das Ilhas Salomão, por 2 a 1, na cidade de Honiara. Mas os autralianos ainda precisam disputar uma repescagem para chegarem ao Mundial da Alemanha. No jogo desta terça-feira, Archie Thompson abriu o placar para a Austrália, mas Henry Fa´arodo empatou. Aí, Brett Emerton fez seu gol e garantiu a vitória da seleção australiana, que tinha arrasado as Ilhas Salomão no jogo de ida, sábado passado, em Sydney, por 7 a 0. Agora, a Austrália espera a definição do seu adversário na repescagem, que será o 5º colocado das Eliminatórias Sul-Americanas - atualmente é o Uruguai, mas ainda faltam duas rodadas no torneio. O confronto terá dois jogos, nos dias 12 e 16 de novembro. A Austrália disputou a repescagem nas últimas quatro edições da Copa e perdeu todas: Escócia (90), Argentina (94), Irã (98) e Uruguai (2002). E disputou o Mundial apenas em 1974, também na Alemanha, onde será o torneio do ano que vem.