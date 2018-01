Austrália vence Ilhas Fiji por 2 a 0 A Austrália venceu mais uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, mas dessa vez não aplicou goleada recorde. A equipe venceu neste sábado as Ilhas Fiji por 2 a 0 pelo grupo da Oceania e manteve a melhor campanha de sua chave. Durante a semana, o time venceu a seleção de Tonga por 22 a 0 e na partida seguinte quebrou o próprio recorde derrotando Samoa por 31 a 0, o maior placar já registrado em jogos internacionais. Tonga x Samoa - No duelo entre as seleções de Tonga e Samoa - ambas goleadas impiedosamente pela Austrália durante a semana - levou a melhor Tonga, que venceu neste sábado Samoa por 5 a 0, em partida válida pelo grupo da Oceania.