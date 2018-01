Austrália vence Tonga por 22 a 0 A seleção da Austrália de futebol derrotou a equipe de Tonga por incríveis 22 a 0, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 e estabeleceu um novo recorde mundial em partidas oficiais da Fifa. Com esse resultado, a Austrália supera a marca obtida pela seleção da China que, no ano passado, derrotou Butão por 20 a 0. Os australianos devem terminar a fase de classificação como primeiros no grupo I da Oceania, que além de Austrália e Tonga, tem ainda as equipes de Ilhas Fiji, Samoa Americana e Samoa. O campeão desse grupo, vai enfrentar campeão do grupo II, provavelmente, a Nova Zelândia - que briga contra Taiti, Ilhas Salomão, Vanuatu e Ilhas Cook. O vencedor do confronto, vai enfrentar o quinto colocado da Zona Sul-Americana das Eliminatórias para saber quem vai à Copa.