Austrália vence último amistoso antes da Copa No último amistoso antes da estréia na Copa do Mundo, a seleção australiana, comandada pelo técnico holandês Guus Hiddink, derrotou nesta quarta-feira Liechtenstein por 3 a 1, de virada, em Ulm, na Alemanha. Liechtenstein abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com um gol contra do lateral-direito Lucas Neill. O empate da Austrália aconteceu aos 20 minutos, com o meia Mile Sterjovski. Como a Austrália estava jogando mal, Hiddink promoveu quatro substituições no segundo tempo. Uma delas deu certo. Aos 30 minutos, o atacante Joshua Kennedy, que tinha entrado no lugar de Harry Kewell, marcou de cabeça o segundo gol australiano. Oito minutos depois, John Aloisi também usou a cabeça para fazer o terceiro e fechar o placar. O Brasil vai enfrentar a seleção australiana no segundo jogo pela primeira fase da Copa do Mundo, no dia 18 de junho.